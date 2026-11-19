Дональд Трамп проведет пресс-конференцию по итогам поездки в Азию
Другие страны
- 19 ноября, 2026
- 21:41
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Президент США Дональд Трамп проведет 20 ноября пресс-конференцию в Белом доме, на которой, в частности, расскажет о торговых соглашениях с азиатскими странами.
Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social.
"Возвращаюсь из Китая в Вашингтон. Это была замечательная и чрезвычайно значимая поездка. Завтра в 12:00 (21:00 по бакинскому времени) я проведу пресс-конференцию в Белом доме. Также расскажу о торговых соглашениях с Таиландом, Филиппинами и другими странами", - написал Трамп.
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