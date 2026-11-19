Tramp Asiyaya səfərinin yekunlarına dair mətbuat konfransı keçirəcək
Digər ölkələr
- 19 noyabr, 2026
- 22:23
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp noyabrın 20-də Ağ Evdə mətbuat konfransı keçirəcək və orada, xüsusən, Asiya ölkələri ilə ticarət sazişləri barədə danışacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ lideri "Truth Social" sosial şəbəkəsində bildirib.
"Çindən Vaşinqtona qayıdıram. Bu, möhtəşəm və olduqca əhəmiyyətli səfər idi. Sabah saat 12:00-da (Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da) Ağ Evdə mətbuat konfransı keçirəcəyəm. Həmçinin Tailand, Filippin və digər ölkələrlə ticarət sazişləri barədə danışacağam", - Tramp yazıb.
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