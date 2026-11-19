Один человек погиб, еще около 15 пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме во французском городе Фонтене-су-Буа (департамент Валь-де-Марн).

Как передает Report со ссылкой на Le Parisien, возгорание произошло вечером 19 ноября на 11-м этаже 18-этажного жилого здания в квартале Ле-Ларри.

Отмечается, что к ликвидации возгорания и спасению жителей привлечены более 130 пожарных. По данным местных властей, спустя два часа пожар удалось локализовать, угроза взрыва газа была исключена.

Префект полиции Парижа Патрис Фор подтвердил гибель одного человека. Он также сообщил о госпитализации двух пожарных, жизни которых ничего не угрожает.

Пострадавшие жители дома и их семьи временно размещены на территории школы Ланжевена.

Причина возгорания пока не установлена. Пожарно-спасательные работы продолжаются.