Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о прогрессе в согласовании позиций Вашингтона и европейских партнеров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Берлине, сообщает The Guardian.

"Думаю, мы добились дальнейшего прогресса. Наши позиции значительно сблизились, детали проясняются. Это крайне важно в преддверии следующего раунда переговоров", - отметил Кушнер.

Он подчеркнул, что США не намерены заключать какие-либо соглашения без учета позиции Европы и Украины.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Энди Бернэм также отметил прогресс в выработке единой позиции западных стран по путям прекращения конфликта.

По словам главы британского правительства, достигнутое единство дает определенные основания для оптимизма относительно перспектив мирных переговоров.

Среди дальнейших шагов, которые он бы приветствовал, Бернэм назвал достижение энергетического перемирия и возобновление поставок зерна через Черное море.