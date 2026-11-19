Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе, в результате взрыва на борту судна возник пожар.

Как сообщает Report, об этом передает IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"Около часа назад нефтяной танкер, нарушивший установленные правила в запретной зоне в восточной части Ормузского пролива, подорвался на морской мине. В результате на борту судна возник пожар, танкер остановился", - говорится в сообщении.

В КСИР утверждают, что навигационные системы нефтяного танкера были отключены.

"Все суда, намеревающиеся пройти через этот стратегически важный пролив, должны предварительно согласовать свои действия с Вооруженными силами Ирана, следовать по разрешенным морским маршрутам и на протяжении всего пути держать включенными системы идентификации, отслеживания и навигации.

Соблюдение этих требований является основным условием обеспечения безопасности и прохода судов через данный водный путь", - заявили в КСИР.

Напомним, что в случае аналогичных инцидентов иранская сторона заявляет о подрыве нефтяных танкеров на минах в Ормузском проливе, тогда как Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщает о попадании в суда неизвестных снарядов.