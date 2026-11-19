США удалось убедить Москву в том, что любое соглашение по безопасности для Украины будет основано на принципах статьи 5 Устава НАТО.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, это следует из заявления спецпосланника президента США Джареда Кушнера.

По его словам, Вашингтон исходит из того, что любые гарантии безопасности Украины должны являться элементом более широких договоренностей.

"Я знаю, что в России к этой концепции относятся с большим скептицизмом и недоверием, но именно поэтому важно возобновить диалог между Европой и Россией... С точки зрения США предоставление гарантий безопасности, подобных статье 5 Устава, - это действительно очень важный шаг. И я думаю, что президент (США Дональд) Трамп открыт для этого. Но, очевидно, это должно отвечать интересам Америки, и… мы должны убедиться, что это является частью более широкого пакета мер по обеспечению безопасности", - добавил он.