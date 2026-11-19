Европейские страны будут представлены в будущих форматах переговоров с Россией.

Как передает Report, об этом завил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале, подводя итоги встречи "коалиции желающих" в Берлине.

По словам Зеленского, Европу на переговорах будут представлять пять стран, а также Европейский союз и НАТО. Он подчеркнул, что США понимают необходимость активного и скоординированного участия европейских партнеров.

Украинский лидер сообщил, что Киев намерен отдельно обсудить с американскими представителями сроки и повестку следующей встречи.

"Уже должна быть четырехсторонняя встреча: Украина, Европа, Америка и Россия. Мы очень на это рассчитываем. Повестка встречи должна быть совместно нами всеми проработана и утверждена", - заявил Зеленский.

Он также призвал усилить давление на Москву, чтобы переговорный процесс не затягивался: "Европа готова с новыми санкциями, готова с новыми шагами в поддержку Украины и украинского народа. Важно, чтобы США влияли на Россию".

По словам Зеленского, на встрече также обсуждались вопросы противовоздушной обороны и защите критической инфраструктуры Украины. Он заявил, что с середины лета Россия наращивает применение баллистических ракет и реактивных беспилотников типа "Шахед" при ударах по Украине. Он добавил, что партнеры согласились усилить поддержку Украины и приняли соответствующие договоренности о новых пакетах помощи.

Еще одной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины. Зеленский поблагодарил страны "евротройки" и других партнеров за поддержку идеи вступления Украины в НАТО. "Лучшая гарантия безопасности Украине - и на самом деле гарантия всей Европе - это членство в НАТО", - заявил он.

Зеленский также назвал вступление Украины в Евросоюз конкретной гарантией безопасности и подчеркнул, что НАТО и ЕС должны оставаться основой европейской архитектуры безопасности.