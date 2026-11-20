Улицы столицы Вьетнама Ханоя украшены государственными флагами Азербайджана по случаю официального визита президента Ильхама Алиева в эту страну.

Как сообщает корреспондент Report из Ханоя, в рамках визита запланированы встреча глав государств, подписание новых документов, охватывающих различные сферы сотрудничества, а также принятие Совместного заявления.

Отметим, что 19 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом во Вьетнам. В международном аэропорту Нойбай в Ханое президента и первую леди Мехрибан Алиеву встретили министр юстиции Вьетнама Хоанг Тхань Тунг и другие официальные лица.