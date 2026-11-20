Улицы Ханоя украшены флагами Азербайджана в связи с визитом Ильхама Алиева во Вьетнам
Внешняя политика
- 20 ноября, 2026
- 05:02
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Улицы столицы Вьетнама Ханоя украшены государственными флагами Азербайджана по случаю официального визита президента Ильхама Алиева в эту страну.
Как сообщает корреспондент Report из Ханоя, в рамках визита запланированы встреча глав государств, подписание новых документов, охватывающих различные сферы сотрудничества, а также принятие Совместного заявления.
Отметим, что 19 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом во Вьетнам. В международном аэропорту Нойбай в Ханое президента и первую леди Мехрибан Алиеву встретили министр юстиции Вьетнама Хоанг Тхань Тунг и другие официальные лица.
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Streets of Hanoi decorated with Azerbaijani flags over Ilham Aliyev's visit to Vietnam
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