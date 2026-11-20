Prezident İlham Əliyevin Vyetnama səfəri ilə əlaqədar Hanoyun küçələri Azərbaycan bayraqları ilə bəzədilib
Xarici siyasət
- 20 noyabr, 2026
- 05:09
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Vyetnamın paytaxtı Hanoyun küçələri Prezident İlham Əliyevin bu ölkəyə rəsmi səfəri ilə əlaqədar Azərbaycanın dövlət bayraqları ilə bəzədilib.
"Report"un Vyetnama ezam olunmuş əməkdaşının verdiyi məlumata görə, səfər çərçivəsində dövlət başçıları arasında görüş, əməkdaşlığın müxtəlif sahələrini əhatə edən yeni sənədlərin imzalanması və Birgə Bəyanatın qəbul edilməsi nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti noyabrın 19-da Vyetnam Sosialist Respublikasına rəsmi səfərə gəlib. Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Vyetnam Sosialist Respublikasının ədliyyə naziri Hoanq Than Tunq və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.
Video
Streets of Hanoi decorated with Azerbaijani flags over Ilham Aliyev's visit to Vietnam
Son xəbərlər
06:36
"Bild": Almaniya Rusiyanı təxribata çəkməmək üçün tankların Polşa ərazisindən keçirilməsindən imtina edibDigər ölkələr
06:08
İranda 33 nəfər saxta spirtli içkidən zəhərlənib, onlardan üçü ölübRegion
05:53
Nigeriyada gəmi qəzasında 26 nəfər ölübDigər ölkələr
05:28
ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin "Doris Miller" aviadaşıyıcısı Trampın şərəfinə yenidən adlandırılmayacaqDigər ölkələr
05:00
Ohayo ştatında baş verən atışmada bir neçə nəfər yaralanıbDigər ölkələr
04:36
Litva Rusiyanın Kalininqrad vilayətindəki dron insidentinə aidiyyəti olduğunu rədd edibDigər ölkələr
04:05
Virciniyada yarım əsrdən sonra ilk dəfə qızılca xəstəliyindən bir uşaq ölübDigər ölkələr
03:37
Foto
Türkiyədə baş verən zəncirvari qəzada bir nəfər ölüb, 10 nəfər xəsarət alıbRegion
03:11
WSJ: ABŞ-nin daxili təhlükəsizlik nazirinə müsahibə vermək qadağan edilibDigər ölkələr