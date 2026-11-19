Prezident İlham Əliyev Vyetnama rəsmi səfər edib
Xarici siyasət
- 19 noyabr, 2026
- 17:04
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 19-da Vyetnam Sosialist Respublikasına rəsmi səfərə gəlib.
"Report"un Vyetnama ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, Hanoyun Noi Bai Beynəlxalq Hava Limanında dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Vyetnam Sosialist Respublikasının ədliyyə naziri Hoanq Than Tunq və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.
Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом во Вьетнам
Ilham Aliyev arrives in Vietnam on official visit
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