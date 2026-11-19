Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом во Вьетнам
Внешняя политика
- 19 ноября, 2026
- 17:06
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом во Вьетнам.
Как сообщает корреспондент Report из Вьетнама, в международном аэропорту Нойбай в Ханое президента и первую леди Мехрибан Алиеву встретили министр юстиции Вьетнама Хоанг Тхань Тунг и другие официальные лица.
В честь главы Азербайджана в аэропорту выстроился почетный караул.
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