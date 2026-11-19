Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом во Вьетнам.

Как сообщает корреспондент Report из Вьетнама, в международном аэропорту Нойбай в Ханое президента и первую леди Мехрибан Алиеву встретили министр юстиции Вьетнама Хоанг Тхань Тунг и другие официальные лица.

В честь главы Азербайджана в аэропорту выстроился почетный караул.