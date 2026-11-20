ABŞ Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin daxili şəbəkəsində nasazlıq üç gündür davam edir
Digər ölkələr
- 20 noyabr, 2026
- 02:36
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ-nin Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin (MTA) daxili kompüter şəbəkəsi 17 noyabrda baş verən texniki nasazqlıqdan sonra əlçatmaz qalır.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə "NBC News" məlumatlı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Mənbələrin məlumatına görə, bəzi agentlik işçiləri texniki problemlər səbəbindən ardıcıl üçüncü gündür ki, məsafədən işləməyə məcburdur.
Qeyd olunur ki, nasazlıq agentliyin işində müəyyən narahatlıqlar yaradıb, lakin onun bütün dünyada radioelektron kəşfiyyat və kibertəhlükəsizlik sahəsində fəaliyyətinə təsir etməyib.
Son xəbərlər
03:11
WSJ: ABŞ-nin daxili təhlükəsizlik nazirinə müsahibə vermək qadağan edilibDigər ölkələr
02:36
Hindistanda saxta spirtli içkiyə görə mindən çox şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib - YenilənibDigər ölkələr
02:12
"Real Madrid" səfərdə "Selta" üzərində qələbə qazanıbFutbol
01:44
İranda növbəti dəfə zəlzələ olub, Naxçıvanda da hiss edilib - YenilənibRegion
01:22
Meksikada kartel liderinin həbsi zamanı dörd hərbçi həlak olubDigər ölkələr
01:02
Foto
Gürcüstanda matəm günü ilə əlaqədar dövlət bayraqları yarıya endirilibRegion
00:45
Fransada keçirilən etirazlarda 144 nəfər saxlanılıb - YenilənibDigər ölkələr
00:21
SEPAH ABŞ-nin Bəhreyndəki iki hərbi bazasının hədəf alındığını açıqlayıb - YenilənibDigər ölkələr
23:25
"ABC News": Hörmüzdə gəmilərə hücumların sayı maksimuma çatıbDigər ölkələr