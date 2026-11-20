Göyçayda yol qəzası olub, ölən və xəsarət alan var
Hadisə
- 20 noyabr, 2026
- 00:35
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Göyçayda ağır yol qəzası olub.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə noyabrın 19-da saat 23:30 radələrində rayonun Natəvan küçəsində qeydə alınıb.
Belə ki, VAZ-2107 markal avtomobil idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı hasara çırpılıb. Nəticədə nəqliyyat vasitəsində olan 35 yaşlı Vasif İsmayılov ölüb, həmyaşıdı Nurlan Cəbrayılov xəsarət alıb.
N.Cəbrayılov xəstəxanaya çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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