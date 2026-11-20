PSJ bir sıra futbolçularla müqavilələri uzatmağı planlaşdırır
Futbol
- 20 noyabr, 2026
- 04:38
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Parisin PSJ klubu dörd əsas futbolçu ilə müqavilələri uzatmaq niyyətindədir.
Bu barədə "Report" "Canal+" telekanalına istinadən xəbər verir. Məlumata görə, klub qapıçı Matvey Safonov, cinah oyunçuları Xviça Kvaratsxeliya, Desire Due həmçinin hücumçu Usman Dembele ilə yeni müqavilələr üzrə danışıqlar aparır.
Safonov, Due və Kvaratsxeliyanın parislilərlə hazırkı müqavilələri 2029-cu ilin yayına qədərdir. Dembelenin müqaviləsi bir il əvvəl, 2028-ci ildə bitir.
Hazırkı heyəti saxlamaq rəhbərlik tərəfindən komandanın titullarını qorumaq üçün prioritet hesab olunur.
PSJ hazırkı Liqa 1-in çempionu və Çempionlar Liqasının qalibidir.
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