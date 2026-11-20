Uitkoff Berlində Avropa liderləri ilə görüşü məhsuldar adlandırıb
- 20 noyabr, 2026
- 04:24
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ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff "Könüllülər koalisiyası"nın Berlində keçirilən görüşünün yekununa əsasən Avropa liderlərinin Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllinə ciddi sadiqliyini qeyd edib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Müzakirə səmimi və məhsuldar keçdi", - Uitkoff ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Cared Kuşnerlə birlikdə qatıldığı görüş barədə şərh verərkən deyib.
Onun sözlərinə görə, Berlindəki danışıqların məqsədi Avropa tərəfdaşları ilə birbaşa əlaqə, fikir mübadiləsi və növbəti addımların müzakirəsi olub.
"Mənalı və səmimi söhbətlərimiz oldu və bütün iştirakçıların nümayiş etdirdiyi ciddiliyi, sadiqliyi yüksək qiymətləndiririk. Vacib işlər qarşıdadır və biz davamlı sülhə nail olmaq üçün müttəfiqlərimizlə sıx əlaqələndirmədə səylərimizi davam etdirəcəyik", - Uitkoff vurğulayıb.
Today, at the direction of @POTUS, @jaredkushner and I joined our European allies in Berlin for a meeting of the Coalition of the Willing. The conversations were frank and productive. President Trump is determined to bring this horrible war to an end and we are resolved to make this happen in a way that fully preserves Ukraine’s security and sovereignty and prevents the recurrence of conflict. Our purpose in Berlin was to engage directly with our European partners, exchange perspectives, and discuss the path forward. We had substantive and candid discussions, and appreciate the seriousness and commitment demonstrated by all those involved. Important work remains, and we will continue these efforts in close coordination with our allies as we work toward a lasting peace. Thank you, @POTUS, for your continued leadership and unwavering commitment to bringing this war to an end.— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) November 19, 2026