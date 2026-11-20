Уиткофф назвал продуктивной встречу с европейскими лидерами в Берлине
- 20 ноября, 2026
- 04:14
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отметил серьезный настрой европейских лидеров на урегулирование российско-украинского конфликта по итогам встречи "коалиции желающих" в Берлине.
Как передает Report, об этом он написал в социальной сети X.
"Обсуждение было откровенным и продуктивным", - отметил Уиткофф, комментируя итоги встречи, в которой он принял участие вместе со спецпосланником президента США Джаредом Кушнером.
По его словам, целью переговоров в Берлине были непосредственное взаимодействие с европейскими партнерами, обмен мнениями и обсуждение дальнейших шагов.
"Мы провели содержательные и откровенные беседы и ценим серьезный настрой и целеустремленность, продемонстрированные всеми участниками. Предстоит еще важная работа, и мы продолжим наши усилия в тесной координации с союзниками для достижения прочного мира", - подчеркнул Уиткофф.
Today, at the direction of @POTUS, @jaredkushner and I joined our European allies in Berlin for a meeting of the Coalition of the Willing. The conversations were frank and productive. President Trump is determined to bring this horrible war to an end and we are resolved to make this happen in a way that fully preserves Ukraine’s security and sovereignty and prevents the recurrence of conflict. Our purpose in Berlin was to engage directly with our European partners, exchange perspectives, and discuss the path forward. We had substantive and candid discussions, and appreciate the seriousness and commitment demonstrated by all those involved. Important work remains, and we will continue these efforts in close coordination with our allies as we work toward a lasting peace. Thank you, @POTUS, for your continued leadership and unwavering commitment to bringing this war to an end.— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) November 19, 2026