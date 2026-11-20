Международный аэропорт имени Христофора Колумба в итальянской Генуе временно приостановил прием и отправление самолетов из-за появления двух неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Report со ссылкой на газету Il Messaggero, воздушная гавань была закрыта на четыре часа - с 22:00 19 ноября до 02:00 20 ноября по бакинскому времени.

По данным издания, беспилотники были обнаружены сотрудниками диспетчерской службы аэропорта. В связи с этим был приостановлен вылет самолета авиакомпании ITA Airways, направлявшегося в Рим. Впоследствии были задержаны и другие рейсы.

Полиция и Национальное управление гражданской авиации Италии (ENAC) выясняют происхождение беспилотников, которые позднее исчезли с радаров.