Аэропорт Генуи приостановил работу из-за неизвестных беспилотников
- 20 ноября, 2026
- 03:25
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Международный аэропорт имени Христофора Колумба в итальянской Генуе временно приостановил прием и отправление самолетов из-за появления двух неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Как передает Report со ссылкой на газету Il Messaggero, воздушная гавань была закрыта на четыре часа - с 22:00 19 ноября до 02:00 20 ноября по бакинскому времени.
По данным издания, беспилотники были обнаружены сотрудниками диспетчерской службы аэропорта. В связи с этим был приостановлен вылет самолета авиакомпании ITA Airways, направлявшегося в Рим. Впоследствии были задержаны и другие рейсы.
Полиция и Национальное управление гражданской авиации Италии (ENAC) выясняют происхождение беспилотников, которые позднее исчезли с радаров.