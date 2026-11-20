Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex опустилась ниже $3 550 за тройскую унцию впервые со 2 сентября 2025 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Ранее в ходе торгов 20 ноября стоимость драгоценного металла опускалась ниже $3 600 за тройскую унцию впервые с 4 сентября 2025 года.

04:56

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex опустилась ниже $3 600 за тройскую унцию впервые с 4 сентября 2025 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 03:38 по бакинскому времени стоимость драгоценного металла снизилась на 3,94%, до $3 594,5 за тройскую унцию.

К 03:43 темпы снижения замедлились до 3,78%, а стоимость фьючерса составила $3 600,6 за тройскую унцию.

02:33

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex опустилась ниже $3 650 за тройскую унцию впервые с 8 сентября 2025 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 01:23 по бакинскому времени стоимость драгоценного металла снизилась на 2,49%, до $3 648,8 за тройскую унцию.

К 01:33 снижение котировок ускорилось до 3%, а цена золота достигла $3 629,8 за тройскую унцию.