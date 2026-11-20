Американский воздушный командный пункт E-4B Nightwatch, известный как "самолет Судного дня", сопровождал президента США Дональда Трампа во время его азиатского турне.

Как передает Report, об этом сообщает портал The War Zone.

Самолет E-4B Nightwatch предназначен для обеспечения непрерывного управления вооруженными силами США в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе в случае ядерного конфликта.

Воздушный командный пункт позволяет высшему военно-политическому руководству страны сохранять связь с вооруженными силами в случае выхода из строя наземных центров управления.