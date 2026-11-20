"Самолет Судного дня" сопровождал Трампа во время турне по Азии
Другие страны
- 20 ноября, 2026
- 07:21
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Американский воздушный командный пункт E-4B Nightwatch, известный как "самолет Судного дня", сопровождал президента США Дональда Трампа во время его азиатского турне.
Как передает Report, об этом сообщает портал The War Zone.
Самолет E-4B Nightwatch предназначен для обеспечения непрерывного управления вооруженными силами США в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе в случае ядерного конфликта.
Воздушный командный пункт позволяет высшему военно-политическому руководству страны сохранять связь с вооруженными силами в случае выхода из строя наземных центров управления.
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