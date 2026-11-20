У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение
Другие страны
- 20 ноября, 2026
- 05:58
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане в районе Новой Каледонии - заморской территории Франции.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы 20 ноября в 04:49 по бакинскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
По интенсивности в эпицентре землетрясение классифицируется как "очень сильное".
Последние новости
06:09
Bild: ФРГ отказалась от переброски танков через Польшу, чтобы не провоцировать РФДругие страны
05:36
В Нигерии подтвердили гибель 26 человек при крушении лодкиДругие страны
05:21
Авианосец ВМС США "Дорис Миллер" не будут переименовывать в честь ТрампаДругие страны
04:55
При стрельбе в Огайо пострадали несколько человекДругие страны
04:14
Литва отвергла свою причастность к инциденту с дроном в Калининградской области РФДругие страны
03:47
Фото
В массовом ДТП в Турции погиб один, пострадали 10 человекВ регионе
03:20
В Вирджинии впервые за полвека ребенок умер от кориДругие страны
02:51
WSJ: Министру внутренней безопасности США запретили давать интервьюДругие страны
02:29
Более 1 тыс. человек госпитализировали в Индии из-за "паленого" алкоголя - ОбновленоДругие страны