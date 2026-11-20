Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане в районе Новой Каледонии - заморской территории Франции.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы 20 ноября в 04:49 по бакинскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

По интенсивности в эпицентре землетрясение классифицируется как "очень сильное".