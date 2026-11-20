Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

2. Шоссе Баку – Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

4. Улица Кероглу Рагимова, от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

7. Первая Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.