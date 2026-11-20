Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми намерен обсудить с главой Пентагона Питом Хегсетом новые направления оборонной политики Токио и трудности, связанные с увеличением военных расходов до 3,5% ВВП.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

По его данным, в настоящее время стороны согласовывают возможный визит Хегсета в Японию в начале декабря.

В ходе переговоров японская сторона намерена представить основные положения новых документов в сфере национальной безопасности, которые Токио планирует утвердить в следующем месяце. Они, в частности, предусматривают повышение способности японских вооруженных сил вести продолжительные интенсивные боевые действия за счет обеспечения необходимыми запасами боеприпасов и современными вооружениями, включая беспилотные системы с применением искусственного интеллекта.

Отмечается, что Вашингтон требует от своих европейских и тихоокеанских союзников увеличения прямых военных расходов до 3,5% ВВП. Однако японские власти пришли к выводу, что не смогут достичь этого показателя из-за бюджетных ограничений.

Министерство обороны Японии уже уведомило ведущие предприятия военно-промышленного комплекса о существенном сокращении запланированных расходов на оборону начиная со следующего финансового года, который стартует в апреле 2027 года.

В предстоящие пять лет Токио намерен выделить на оборонные нужды 50-60 трлн иен ($313-376 млрд), что примерно на 30% меньше ранее запрошенных 80 трлн иен ($500 млрд).

Одной из причин пересмотра планов стала нехватка бюджетных средств, в том числе на фоне намерения правительства существенно снизить потребительский налог на продовольственные товары.