Президент Азербайджана посетил мавзолей Хо Ши Мина в Ханое
Внешняя политика
- 20 ноября, 2026
- 08:39
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 ноября посетил в Ханое мавзолей основателя Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина.
Как сообщает корреспондент Report из Ханоя, перед мавзолеем был выстроен почетный караул.
Азербайджанский лидер почтил память Хо Ши Мина и возложил венок к мавзолею.
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