Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 ноября посетил в Ханое мавзолей основателя Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина.

Как сообщает корреспондент Report из Ханоя, перед мавзолеем был выстроен почетный караул.

Азербайджанский лидер почтил память Хо Ши Мина и возложил венок к мавзолею.