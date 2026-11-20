Prezident İlham Əliyev Hanoyda Ho Şi Minin məqbərəsini ziyarət edib
Xarici siyasət
- 20 noyabr, 2026
- 08:36
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 20-də Hanoyda Vyetnam Sosialist Respublikasının qurucusu Ho Şi Minin məqbərəsini ziyarət edib.
"Report"un Vyetnama ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, məqbərənin qarşısında fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Prezident İlham Əliyev Ho Şi Minin xatirəsinə ehtiramını bildirib, məqbərənin önünə əklil qoyub.
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