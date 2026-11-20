Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 20 ноября посетил Мемориал павшим героям и мученикам в столице Вьетнама Ханое.

Как сообщает корреспондент Report из Ханоя, перед памятником был выстроен почетный караул.

Глава нашего государства возложил венок к мемориалу.