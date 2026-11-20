Prezident İlham Əliyev Hanoyda "İnqilab şəhidləri" abidəsini ziyarət edib
Xarici siyasət
- 20 noyabr, 2026
- 08:03
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 20-də Vyetnamın paytaxtı Hanoy şəhərində "İnqilab şəhidləri" abidəsini ziyarət edib.
"Report"un Vyetnama ezam olunmuş əməkdaşının verdiyi məlumata görə, abidənin qarşısında fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Dövlətimizin başçısı abidənin önünə əklil qoydu.
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