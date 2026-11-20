Цена барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,79, или 0,81%, и составила $98,41.

Как сообщил Report источник на нефтяном рынке, январские фьючерсы на нефть марки Brent составили $92,87.

Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $0,37 или 0,39% - до $94,02.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.