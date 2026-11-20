Вооруженные силы РФ в ночь на пятницу нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики и транспорта, а также морским судам и портовой инфраструктуре.

Как передает Report, об этом заявили в Минобороны РФ.

"В результате удара поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и складские терминалы, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в городе Киеве, в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также ударам подверглись объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

В свою очередь, мэр города Киева Виталий Кличко заявил, что число пострадавших в результате атаки, по предварительным данным, составило 15 человек, еще трое погибли. Он также отметил, что три моста через Днепр и объект критической инфраструктуры были повреждены.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на брифинге по итогам трехсторонней встречи с главами КНР и США в Шэньчжэне, заявил, что атаки на Крымский мост со стороны ВСУ не останутся без ответа, анонсировав масштабные удары.