Baku TV подготовил сюжет о посещении президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым исторических мест Вьетнама.

Как сообщает Report, в сюжете содержится информация о посещении президентом Ильхамом Алиевым мавзолея основоположника Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина и Мемориала павшим героям и мученикам в Ханое.

Отмечено, что Мемориал павшим героям и мученикам в Ханое увековечивает память погибших в борьбе за независимость и свободу Вьетнама. Этот памятник, известный как мемориал "Бакшон", воздвигнут перед мавзолеем Хо Ши Мина, недалеко от площади Бадинь. Строительство мемориала началось в 1993 и завершилось в 1994 году.

В сюжете говорится, что его архитектура сочетает традиционный вьетнамский стиль с современными элементами. Простой, но монументальный облик памятника воплощает идеи героизма, самоотверженности и национального единства, которые бережно хранит память народа.

"Это место - не просто исторический памятник, но и символ борьбы вьетнамского народа за свободу, понесенных им потерь на пути к независимости и уважения к памяти погибших. Проводимые здесь мемориальные церемонии создают духовную связь между прошлым и настоящим", - говорится в сюжете.

Также отмечается, что мавзолей Хо Ши Мина является одним из мест, отражающих современную историю Вьетнама, борьбу страны за независимость и жизнь одного из ее ключевых политических деятелей:

"Расположенный неподалеку от площади Бадинь в Ханое мавзолей посвящен жизни и деятельности Хо Ши Мина, возглавляемой им национально-освободительной борьбе, а также ключевым историческим событиям во Вьетнаме".