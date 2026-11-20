Цена на нефть марки Brent до $92,48 за баррель
Энергетика
- 20 ноября, 2026
- 09:44
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Цены на нефть выросли на сообщениях о новых ударах хуситов по Эр-Рияду.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Январские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,54% до $92,48 за баррель.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,66%, до $83,76 за баррель.
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