Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) определила 11 приоритетных направлений сотрудничества с Азербайджаном на ближайшие годы.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник руководителя Офиса партнерства и координации FAO в Азербайджане Бариз Мехдиев на конференции "Агрономия и здоровье растений: от науки к практике" в Баку.

По его словам, FAO завершает первую фазу Программы партнерства с Азербайджаном и готовится приступить ко второй. Сотрудничество будет продолжено с Министерством сельского хозяйства, Агентством аграрных услуг, Агентством аграрного развития и кредитования, а также другими ведомствами.

Мехдиев отметил, что FAO также развивает сотрудничество с азербайджанскими университетами. В ближайшее время планируется подписание меморандумов с четырьмя вузами: Государственным экономическим, Бакинским государственным, Хазарским и Карабахским университетами.

Среди приоритетов организации он назвал профилактику заболеваний растений, интегрированную борьбу с вредителями, применение биологических средств защиты, правильное использование пестицидов и развитие систем мониторинга и раннего предупреждения.