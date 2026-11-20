В Азербайджане планируется внедрить современные системы орошения на площади 30 тыс. га.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Центра защиты растений и фумигации Агентства аграрных услуг Вюсал Гаджиев на конференции в Баку.

По его словам, среди основных целей также увеличение урожайности пшеницы примерно на 20%, хлопка и других сельскохозяйственных культур - на 17%.

"Главная цель - внедрение современных технологий и достижение высокой урожайности. Современные системы орошения имеют особое значение для эффективного использования воды, сохранения ресурсов почв и предотвращения распространения болезней растений", - отметил Гаджиев.

Он также отметил, что одним из приоритетов является расширение площади интенсивных садов с 50 тыс. до 70 тыс. гектаров. В этой связи особое значение приобретает внедрение интегрированных систем защиты растений, биологических и биотехнологических методов борьбы с вредителями, что позволит сократить использование пестицидов и повысить качество сельхозпродукции.