В Агдаме в честь Дня города организован ряд социально-культурных мероприятий.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, мероприятия стартовали с шествия карабахских скакунов по улицам города в направлении комплекса "Имарет".

В мероприятиях приняли участие официальные лица и общественные деятели, семьи шехидов, ветераны, жители района, гости, а также сотрудники соответствующих учреждений.

В течение дня в комплексе "Имарет" будет организована ярмарка, где местные производители и предприниматели представят свою продукцию. Основная цель мероприятия - увековечить память о Победе, ознаменовавшей освобождение Агдама от оккупации, и популяризировать национально-духовные ценности.

Мероприятия, посвященные Дню города Агдам, проводятся при совместной организации Специального представительства президента в Агдаме, Министерства культуры, Министерства сельского хозяйства, Фонда возрождения Карабаха, Федерации конного спорта и Государственного агентства по туризму.