Состоялась встреча посла Азербайджана в Греции Арифа Мамедова с министром образования, религии и спорта страны Софией Захараки.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

В ходе встречи стороны обсудили возможности расширения двусторонних связей в сфере образования.