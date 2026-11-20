Азербайджан и Греция обсудили развитие сотрудничества в образовании
Наука и образование
- 20 ноября, 2026
- 10:25
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Состоялась встреча посла Азербайджана в Греции Арифа Мамедова с министром образования, религии и спорта страны Софией Захараки.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.
В ходе встречи стороны обсудили возможности расширения двусторонних связей в сфере образования.
Azərbaycan və Yunanıstan təhsil sahəsində əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib
Azerbaijan, Greece mull development of co-op in education
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