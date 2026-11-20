В Грузии объявили траур по жертвам трагедии в Поничала
В регионе
- 20 ноября, 2026
- 10:29
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В Грузии 22 ноября объявлено днем траура по погибшим в результате обрушения жилого дома в тбилисском районе Поничала.
Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на правительство страны, в этот день государственные флаги будут приспущены.
Напомним, 19 ноября в поселке Поничала из-за утечки газа произошел взрыв, в результате которого обрушился жилой дом. Погибли шесть человек, еще пятеро пострадали.
Gürcüstanda Poniçala faciəsi ilə bağlı noyabrın 22-si matəm günü elan olunub
Georgia declares November 22 a day of mourning for building collapse victims
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