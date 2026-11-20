В Грузии 22 ноября объявлено днем траура по погибшим в результате обрушения жилого дома в тбилисском районе Поничала.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на правительство страны, в этот день государственные флаги будут приспущены.

Напомним, 19 ноября в поселке Поничала из-за утечки газа произошел взрыв, в результате которого обрушился жилой дом. Погибли шесть человек, еще пятеро пострадали.