İlham Əliyev Hanoyda Vyetnam Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb
Xarici siyasət
- 20 noyabr, 2026
- 10:16
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 20-də Hanoyda Vyetnam Milli Assambleyasının sədri Çan Tan Man ilə görüşüb.
Bu barədə "Report"un Vyetnama ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verib.
Ильхам Алиев встретился в Ханое с председателем Национального собрания Вьетнама
President of Azerbaijan Ilham Aliyev meets with Chairman of National Assembly of Vietnam in Hanoi
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