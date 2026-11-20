Azərbaycanın U-20 millisi bu gün İraqla növbəti yoldaşlıq oyununu keçirəcək
Futbol
- 20 noyabr, 2026
- 10:06
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20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millsi Bakıda təşkil olunan təlim-məşq toplanışının son günündə ikinci yoldaşlıq oyununu keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, Ruy Jorjenin baş məşqçisi olduğu U-20 yığması bu gün İraqın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşacaq.
Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək görüş saat 16:00-da başlanacaq.
Qeyd edək ki, komandalar arasında noyabrın 17-də Sumqayıtda yerləşən "SOCAR Polymer Arena"da keçirilən ilk oyun 0:0 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.
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