В Агдаме в первой половине 2027 года прогнозируется увеличение численности населения на 10 тыс. человек.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на мероприятии по случаю Дня города.

По его словам, сегодня в городе Агдам проживают 3 тыс. человек, а в целом по району - 8 300.

"В районе уже восстановлены три села, в которых проживают жители. Восстановление еще двух сел близится к завершению. В первой половине следующего года ожидается увеличение населения Агдама на 10 тыс. человек", - сообщил Гусейнов.