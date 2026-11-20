В Агдаме численность населения увеличится на 10 тыс. человек в первой половине 2027г
Карабах
- 20 ноября, 2026
- 14:18
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В Агдаме в первой половине 2027 года прогнозируется увеличение численности населения на 10 тыс. человек.
Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на мероприятии по случаю Дня города.
По его словам, сегодня в городе Агдам проживают 3 тыс. человек, а в целом по району - 8 300.
"В районе уже восстановлены три села, в которых проживают жители. Восстановление еще двух сел близится к завершению. В первой половине следующего года ожидается увеличение населения Агдама на 10 тыс. человек", - сообщил Гусейнов.
Emin Hüseynov: Ağdamda gələn ilin ilk yarısında əhali sayının 10 min nəfər artacağı gözlənilir
Aghdam's population projected to increase by 10,000 in first half of 2027 in Azerbaijan
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