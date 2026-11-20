ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) удостоено двух международных наград за качество обслуживания пассажиров и уровень сервиса на борту воздушных судов.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, авиакомпания получила награды "2027 APEX Four-Star Major Airline" и "2027 APEX Best Cabin Service in Central & Southern Asia".

Отмечается, что награды присуждаются на основании независимых оценок пассажиров. Рейтинги APEX формируются по результатам анонимных отзывов, собираемых совместно с платформой TripIt компании Concur. При оценке учитываются качество обслуживания на борту, комфорт кресел, питание и напитки, развлекательные системы и доступность интернета во время полёта.

Награды были вручены 19 ноября 2026 года в Сингапуре в рамках международного авиационного форума APEX FTE EXPO 2026, объединившего представителей авиакомпаний, аэропортов, цифровых компаний и экспертов отрасли.

Награда APEX Four-Star Major Airline присуждена за высокие показатели общей оценки пассажирского опыта, а APEX Best Cabin Service in Central & Southern Asia - за качество обслуживания на борту в регионе Центральной и Южной Азии.

Напомним, что в 2026 году AZAL также была признана лучшей региональной авиакомпанией Центральной Азии и СНГ по версии Skytrax World Airline Awards.

Полученные награды свидетельствуют о работе авиакомпании по повышению качества обслуживания пассажиров и укреплению позиций на международном авиационном рынке.