В Шахрисабзском государственном педагогическом институте в Узбекистане, открылся Центр азербайджанского языка и литературного наследия имени Шаха Исмаила Хатаи.

Как сообщает Report, в открытии центра, созданного на основе проекта Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, приняли участие представители науки, образования и культуры, профессорско-преподавательский состав института и представители общественности.

Основная цель создания центра - внести вклад в продвижение азербайджанского языка, литературы и истории, а также богатого культурного наследия страны на международной арене, повысить интерес студентов и молодежи к этому наследию, укрепить научно-культурные связи между Азербайджаном и Узбекистаном.

В рамках недели также в институте был организован научный круглый стол на тему "Наследие Шаха Исмаила Хатаи и Эмира Теймура в азербайджано-узбекских отношениях".

Выступивший на круглом столе глава города Шахрисабз Шерзод Буриев отметил, что мероприятия в рамках Недели литературы и искусства способствуют развитию связей между Азербайджаном и Узбекистаном и укреплению взаимопонимания между народами.

Директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Акиф Марифли отметил актуальность темы круглого стола. Он подчеркнул, что Шах Исмаил Хатаи и Амир Тимур оставили значительный след не только в истории государственности, но и в науке, культуре и искусстве. В частности, покровительство деятелям искусства при их дворах способствовало развитию культурной жизни того времени.

С докладами также выступили азербайджанские и узбекские ученые и исследователи.