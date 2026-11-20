Özbəkistanda Şah İsmayıl Xətai adına Azərbaycan dili və Ədəbi irsi Mərkəzi açılıb
- 20 noyabr, 2026
- 13:10
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Özbəkistanın Şahrzabzda Pedaqoji Universitetdə Şah İsmayıl Xətai adına Azərbaycan dili və Ədəbi irsi Mərkəzi açılıb.
"Report" xəbər verir ki, Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi əsasında yaradılan mərkəzin açılışında elm, təhsil və mədəniyyət nümayəndələri, institutun professor-müəllim heyəti və ictimaiyyət təmsilçiləri iştirak ediblər.
Mərkəzin yaradılmasında əsas məqsəd Azərbaycan dilinin, ədəbiyyatının və tarixinin, eləcə də ölkəmizin zəngin mədəni irsinin beynəlxalq aləmdə daha geniş tanıdılmasına töhfə vermək, tələbə və gənclərin bu irsə marağını artırmaq, Azərbaycan və Özbəkistan arasında elmi-mədəni əlaqələri möhkəmləndirməkdir.
Mərkəzin ekspozisiyasında Şah İsmayıl Xətainin həyatı, yaradıcılığı və ədəbi-siyasi fəaliyyəti haqqında məlumatlar, Azərbaycan mütəfəkkirlərinin portretləri və onların irsini əks etdirən materiallar, eləcə də Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi əsasında nəşr olunmuş kitablar və müxtəlif suvenirlər nümayiş etdirilmişdir. Ekspozisiya ziyarətçilərin Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti, milli-mənəvi irsimizin görkəmli nümayəndələri haqqında biliklərini genişləndirməklə yanaşı, tələbələrə bu irsi dərindən öyrənmək və müstəqil araşdırmalar aparmaq imkanı yaradacaqdır.
Həftə çərçivəsində, həmçinin Şəhrisəbz Dövlət Pedaqoji İnstitutunda "Azərbaycan–Özbəkistan əlaqələrində Şah İsmayıl Xətai və Əmir Teymur irsi" mövzusunda elmi dəyirmi masa təşkil olunub.
Dəyirmi masada çıxış edən Şəhrisəbz şəhərinin hakimi Şerzod Buriyev Ədəbiyyat və Sənət Həftəsi çərçivəsində keçirilən tədbirlərin Azərbaycan və Özbəkistan arasında əlaqələrin inkişafına və xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşmanın güclənməsinə verdiyi töhfəni qeyd edib. O, dəyirmi masa iştirakçılarına uğurlar arzulayıb.
Şəhrisəbz Dövlət Pedaqoji İnstitutunun rektoru Məşəl Səidov çıxışında dəyirmi masanın Azərbaycan və Özbəkistan arasında elmi-mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, alim və tədqiqatçılar arasında fikir mübadiləsinin genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb.
O bildirib ki, Şah İsmayıl Xətai və Əmir Teymurun irsinin birgə müzakirəsi xalqların ortaq tarixi-mədəni dəyərlərinin daha dərindən öyrənilməsinə, bu irsin gələcək nəsillərə çatdırılmasına və ölkələrimiz arasında elmi əməkdaşlığın inkişafına imkan yaradır.
Daha sonra Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Akif Marifli dəyirmi masanın mövzusunun Azərbaycan və Özbəkistan arasında tarixi-mədəni əlaqələrin öyrənilməsi baxımından aktuallığını vurğulayıb.
Şah İsmayıl Xətai və Əmir Teymurun dövlətçilik tarixindəki rolundan bəhs edən Akif Marifli onların elmə, mədəniyyətə və incəsənətə verdikləri töhfələrlə də tarixdə mühüm iz qoyduqlarını qeyd edib.
O, həmin hökmdarların saraylarında sənətkarlara və mədəniyyət xadimlərinə göstərilən himayənin dövrün mədəni həyatının və incəsənət mühitinin zənginləşməsində mühüm rol oynadığını bildirib.
Dəyirmi masada məruzələrlə AMEA-nın A.A. Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutunun "Azərbaycanın XV–XVIII əsrlər tarixi" şöbəsinin müdiri, tarix elmləri doktoru, professor Tofiq Nəcəfli, həmin institutun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əhməd Quliyev, Şəhrisəbz Dövlət Pedaqoji İnstitutunun dosenti, fəlsəfə elmləri namizədi Qanoatova Feruza, eləcə də Əbu Reyhan Biruni adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Şərq klassik ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri namizədi, dosent Eşonova Salimaxon çıxış ediblər.
Məruzələrdə Şah İsmayıl Xətai və Əmir Teymur irsinin dövlətçilik, ədəbiyyat və mədəniyyət tarixindəki əhəmiyyətindən, Xətainin divan ədəbiyyatındakı yerindən, tarixi şəxsiyyətlərin dövlətçilik ənənələrinə təsirindən, eləcə də Azərbaycan və Özbəkistan arasında tarixən formalaşmış mədəni və diplomatik əlaqələrdən bəhs olunub.