В январе-октябре текущего года Грузия импортировала из Азербайджана топливо и смазочные масла на $332 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии, это на 18% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Азербайджан занял второе место среди поставщиков этой продукции в Грузию.

Всего за 10 месяцев Грузия импортировала топливо и смазочные масла на $2,6 млрд, что на 67% больше показателя годом ранее. Крупнейшими поставщиками стали Россия ($833 млн), Турция ($260 млн), Ливия ($233 млн) и Болгария ($215 млн).