Грузия увеличила на 18% расходы на импорт топлива и смазочных масел из Азербайджана
Бизнес
- 20 ноября, 2026
- 13:38
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В январе-октябре текущего года Грузия импортировала из Азербайджана топливо и смазочные масла на $332 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии, это на 18% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Азербайджан занял второе место среди поставщиков этой продукции в Грузию.
Всего за 10 месяцев Грузия импортировала топливо и смазочные масла на $2,6 млрд, что на 67% больше показателя годом ранее. Крупнейшими поставщиками стали Россия ($833 млн), Турция ($260 млн), Ливия ($233 млн) и Болгария ($215 млн).
Gürcüstan Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağı idxalına çəkdiyi xərci 18 % artırıb
Georgia's fuel and lubricant imports from Azerbaijan rise 18%
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