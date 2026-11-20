В чешском Пршибраме полиция провела операцию в одной из школ из-за сообщения о нападении
Другие страны
- 20 ноября, 2026
- 13:18
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В одной из школ в чешском городе Пршибраме полиция провела операцию в связи с сообщениями о предполагаемом вооруженном нападении.
Как передает Report, об этом сообщают чешские медиа со ссылкой на полицию.
В связи с этим педагогический состав и школьники эвакуированы.
В городской полиции сообщили, что проверили все помещения, но ничего подозрительного не обнаружено, также не подтверждена информация о стрельбе. Но продолжается обыск территории школы.
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