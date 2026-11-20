В одной из школ в чешском городе Пршибраме полиция провела операцию в связи с сообщениями о предполагаемом вооруженном нападении.

Как передает Report, об этом сообщают чешские медиа со ссылкой на полицию.

В связи с этим педагогический состав и школьники эвакуированы.

В городской полиции сообщили, что проверили все помещения, но ничего подозрительного не обнаружено, также не подтверждена информация о стрельбе. Но продолжается обыск территории школы.