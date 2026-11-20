Грузия в январе-октябре текущего года импортировала из Азербайджана 133,4 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на $148 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в стоимостном выражении импорт вырос на 73%, в количественном - на 7%.

Азербайджан занял пятое место среди поставщиков нефти и нефтепродуктов в Грузию.

Всего за 10 месяцев Грузия импортировала 1,53 млн тонн такой продукции на $1,61 млрд. Крупнейшими поставщиками стали Россия ($309,3 млн), Турция ($237,6 млн), Болгария ($215,3 млн) и Румыния ($182,3 млн).