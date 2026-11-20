Ильхам Алиев: Средний коридор откроет компаниям из Вьетнама доступ на региональные рынки
Внешняя политика
- 20 ноября, 2026
- 13:23
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Средний коридор создает благоприятные возможности для выхода вьетнамских компаний на региональные рынки.
Как сообщает корреспондент Report из Ханоя, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом.
Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан готов сотрудничать с Вьетнамом в этом направлении.
В свою очередь, премьер-министр Вьетнама подчеркнул, что Азербайджан является страной, обладающей важной позицией в регионе. В этом контексте состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества Вьетнама со странами региона при поддержке Азербайджана.
Azərbaycan Prezidenti: Orta Dəhliz Vyetnam şirkətlərinin region bazarlarına çıxışı üçün əlverişli imkanlar yaradır
Ilham Aliyev: Middle Corridor offers opportunities for Vietnamese companies
Последние новости
14:21
Экспорт сельхозпродукции Казахстана за семь лет удвоился и приблизился к $7 млрдВ регионе
14:18
В Агдаме численность населения увеличится на 10 тыс. человек в первой половине 2027гКарабах
14:12
Си Цзиньпин: КНР и Сингапуру следует укреплять стратегическое взаимодействиеДругие страны
14:01
AZAL удостоен двух международных наград за качество обслуживания пассажировИнфраструктура
13:56
В структуру НАНА внесены измененияНаука и образование
13:51
Фото
В Узбекистане открылся Центр азербайджанского языка имени Шаха Исмаила ХатаиЛитература
13:50
В Брюсселе стартовал второй саммит ЕС-ВеликобританияДругие страны
13:49
В Азербайджане упростят регистрацию права собственности на приусадебные участкиИнфраструктура
13:42
Кабмин утвердил изменения в перечень историко-культурных памятников АзербайджанаKультурная политика