Средний коридор создает благоприятные возможности для выхода вьетнамских компаний на региональные рынки.

Как сообщает корреспондент Report из Ханоя, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан готов сотрудничать с Вьетнамом в этом направлении.

В свою очередь, премьер-министр Вьетнама подчеркнул, что Азербайджан является страной, обладающей важной позицией в регионе. В этом контексте состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества Вьетнама со странами региона при поддержке Азербайджана.