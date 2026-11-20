Azərbaycan Prezidenti: Orta Dəhliz Vyetnam şirkətlərinin region bazarlarına çıxışı üçün əlverişli imkanlar yaradır
Xarici siyasət
- 20 noyabr, 2026
- 12:30
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Prezident İlham Əliyev Orta Dəhlizin Vyetnam şirkətlərinin region bazarlarına çıxışı üçün əlverişli imkanlar yaratdığını bildirib.
"Report"un Hanoya ezam olunan müxbirinin verdiyi xəbərə əsasən, dövlət başçısı bunu Vyetnam Sosialist Respublikasının Baş naziri Le Minh Hunqla görüşü zamanı deyib.
Prezident bu xüsusda Azərbaycanın Vyetnamla əməkdaşlığa hazır olduğu vurğulayıb.
Vyetnamın baş naziri isə öz növbəsində, Azərbaycanın regionda önəmli mövqeyə malik ölkə olduğunu qeyd edib.
Görüşdə bu xüsusda Vyetnamın Azərbaycanın dəstəyi ilə region ölkələri ilə əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.
Son xəbərlər
12:49
Azərbaycan rəqəmsal hökumətin inkişaf səviyyəsinə görə dünyada 38-ci mövqeyə yüksəlibİKT
12:48
Şənbə günü Azərbaycanda 21 dərəcə isti olacaqEkologiya
12:48
"Rəqəmsal dövlət maliyyəsi" informasiya sistemində istifadəçilərin sayı 15 minə yaxınlaşıbMaliyyə
12:46
Media və Yayım Şurası jurnalistlər üçün müsabiqə elan edibMedia
12:40
Foto
Ağdam Şəhəri Günü münasibətilə Qarabağ atlarının şousu keçirilib - YenilənibQarabağ
12:39
"Napoli"nin qapıçısı Aleks Meret zədə səbəbindən "Torino" ilə oyunu buraxacaqFutbol
12:37
Foto
Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramının ilin yekunu üçün icra vəziyyəti təhlil olunubDaxili siyasət
12:32
Sergey Tertıçnıy: "Azərbaycanda zərərvericilərə qarşı innovativ mühafizə sistemləri tətbiq edilməlidir"ASK
12:31
Azərbaycan Prezidenti və Vyetnamın Baş naziri birbaşa aviareyslərin açılması məsələlərini müzakirə edibXarici siyasət