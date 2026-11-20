Azərbaycan Prezidenti və Vyetnamın Baş naziri birbaşa aviareyslərin açılması məsələlərini müzakirə edib
Xarici siyasət
- 20 noyabr, 2026
- 12:31
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Vyetnamın Baş naziri Le Minh Hunq iki ölkə arasında birbaşa aviareyslərin açılması məsələlərini müzakirə edib.
"Report"un Hanoya ezam olunan müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin noyabrın 20-də Vyetnamın Baş naziri Le Minh Hunq ilə görüşünda məlumat verilib.
Görüşdə müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub, Azərbaycan bazarının Vyetnam biznes nümayəndələri üçün cəlbediciliyi və onların burada iştirakda maraqlı olmaları qeyd edilib, tikinti, turizm istiqamətləri üzrə əməkdaşlıq, ölkələrimiz arasında birbaşa aviareyslərin açılması məsələləri müzakirə olunub.
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Azərbaycan Prezidenti və Vyetnamın Baş naziri birbaşa aviareyslərin açılması məsələlərini müzakirə edibXarici siyasət