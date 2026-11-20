Vyetnamın Azərbaycanda səfirliyi açılacaq
Xarici siyasət
- 20 noyabr, 2026
- 12:24
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Yaxın zamanlarda Vyetnamın Azərbaycanda səfirliyi açılacaq.
"Report"un Hanoya ezam olunan müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Vyetnamın Baş naziri Le Minh Hunq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə deyib.
Prezident Vyetnamın bu addımını yüksək qiymətləndirib. İlham Əliyev Azərbaycanın Vyetnamda səfirliyinin uzun müddətdir fəaliyyət göstərdiyini deyib və qeyd edib ki, diplomatik nümayəndəliklərin tam fəaliyyəti ikitərəfli əlaqələrin inkişafına ciddi təkan verəcək.
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