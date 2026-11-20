Almaniyadan deportasiya edilən Ermənistan vətəndaşlarını gətirən yeddinci reys İrəvana çatıb
Region
- 20 noyabr, 2026
- 12:17
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Almaniyadan deportasiya edilmiş Ermənistan vətəndaşlarını gətirən yeni reys İrəvana çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.
Bu, cari ilin əvvəlindən Almaniyadan həyata keçirilən yeddinci belə reysdir. Deportasiya edilmiş Ermənistan vətəndaşlarının sayı barədə məlumat yoxdur.
Qeyd edək ki, əvvəlki reys oktyabrda həyata keçirilib.
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