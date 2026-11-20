В Ереван прибыл новый рейс с депортированными из Германии гражданами Армении.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

Это уже седьмой по счету подобный рейс из Германии с начала текущего года. Данных о числе депортированных граждан Армении нет.

Отметим, что предыдущий рейс был выполнен в октябре.